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Волна ненависти обрушилась на москвичку после охоты на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF
Фотографии и видео трофейной охоты на козерогов, опубликованные москвичкой в социальных сетях, вызвали волну возмущения и негодования среди жителей Республики Алтай, где было застрелено животное. Губернатор попросил силовиков проверить законность охоты.

Фото- и видеоматериалы с убитым животным и процессом охоты на своей странице в Instaram разместила Татьяна Баулина – «заядлый охотник» из Москвы. Она подробно рассказала, как добиралась до высокогорий Алтая с проводником, как ночевала на стоянке, а потом несколько дней по горным ущельям с проводниками выслеживала «трофейного козерога».

Долго им попадались самки и молодые козлы, которые не ценятся на трофейной охоте. Она уже практически не сдерживала «слезы отчаяния», когда охотникам попалась группа трофейных самцов. Это взрослые мощные самцы с красивыми рогами. Татьяна попала в цель со второго выстрела, а потом фотографировалась с убитым животным.

Публикация вызвала волну негодования, гнева и даже ненависти со стороны жителей Республики Алтай, где охота приветствуется лишь для добычи пропитания, а не для развлечения. Кроме того, как справедливо заметили в комментариях, козерог – основная пищевая база для краснокнижного снежного барса. Одного горного козла этому хищнику хватило бы на неделю. Ранее экологи неоднократно сообщали, что численность редкого хищника снижается и из-за сокращения популяции козерогов.

Проверить законность

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал правоохранителей проверить законность этой резонансной охоты. Охота на козерогов в регионе не запрещена, но количество выделяемых квот ежегодно сокращается.

«Мы знаем, что квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом с 2014 года число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Прошу правоохранительные органы проверить законность охоты, о которой сообщают пользователи соцсетей», – отметил Хорохордин.

Он подчеркнул и моральный аспект произошедшего.

«Всегда был равнодушен к охоте и выступаю против добычи животных, которых многие жители республики считают священными, как и всю нашу природу. Важен ещё и моральный аспект: даже если все это законно, и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?», – заявил губернатор.

СК региона отреагировали на обращение и уже начали доследственную проверку, чтобы разобраться во всех обстоятельствах инцидента. 

Местные жители тем временем высказывают надежды, что после разгоревшегося скандала козерога, численность которого снижается с каждым годом, включат в Красную книгу Республики Алтай.

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