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Эксперты спрогнозировали дефицит кресел и диванов в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © StockSnap / Pixabay License

Диваны, офисные кресла и другие предметы интерьера попадут в разряд дефицитных товаров по причине увеличения сроков поставки и из-за дефицита деталей, прогнозируют эксперты.

Поставки из Китая сейчас осложняются из-за коронавирусных ограничений со стороны КНР на границе, сказал «Российской газете» гендиректор логистической компании Максим Чепов. Фуры подолгу стоят на границе, а железнодорожная инфраструктура не справляется с такими объемами.

«Диваны, кровати, шкафы и прочая мебель, где требуется множество комплектующих, будут в дефиците при самом положительном сценарии до весны-лета 2022 года», — считает Чепов. Улучшение ситуации с доставкой ожидается не ранее китайских новогодних каникул в феврале.

Проблемы могут появиться с продукцией, которая импортируется из Китая в готовом виде — например, уже в ближайшие месяцы может быть дефицит офисных и игровых кресел. Далее, до конца 2021 года иссякнут запасы материалов у оптовых поставщиков.

Сначала будет резко сокращаться ассортимент, затем возможны перебои в поставках основных комплектующих: ролики, направляющие, профиль, другая фурнитура, ткань. С простыми предметами интерьера, материалы которых полностью локализованы, а использование фурнитуры и обивки минимально — стулья, столы, скамьи — проблем не будет.

«В дефиците практически все изделия - от табуреток до кухонных и гостиных гарнитуров, от нишевых люксовых брендов до масс-маркета», — сообщили в компании Archipelago.

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