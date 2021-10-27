Спорное золото: Россию лишили скифских сокровищ

Апелляционный суд в Амстердаме постановил передать «скифское золото» Украине. Уникальные артефакты из крымских музеев отправились в Европу в 2013 году для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», но после вхождения полуострова в состав России возник вопрос об их принадлежности. Какие культурные ценности Москва может навсегда утратить?

«Скифское золото» — коллекция из 2 тысяч предметов, датированных периодом с VI века до нашей эры по VII век нашей эры. Практически все археологические находки были сделаны в Крыму. Среди артефактов не только золотые изделия, но также керамика и предметы из бронзы.

Как возник спор вокруг «скифского золота»

Подготовка к европейской выставке началась в Крыму еще в 2011 году. Свои экспонаты представили Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Экспозиция 3 июля 2013 года открылась в Рейнском краеведческом музее Бонна, а 19 января 2014 года коллекцию перевезли в Амстердам — в музей Алларда Пирсона, принадлежащий Амстердамскому университету. Выставка в Нидерландах должна была завершиться 28 мая 2014 года, а до 1 июня того же года все экспонаты планировалось вернуть в Крым.

После того как Крым воссоединился с Россией, перед голландской стороной возник вопрос, куда возвращать артефакты — права на коллекцию одновременно заявили Москва и Киев. Дело осложнилось тем, что Нидерланды официально не признают суверенитет России над полуостровом.

Золотой меч, найденный в скифском кургане IV века до н.э Фото : © Allard Pierson Museum

19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали коллективный иск к Амстердамскому университету с требованием исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию в Крым. Слушания начались 5 октября 2016 года. В ходе разбирательств окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине.

При этом суд отказался выносить окончательное решение о принадлежности экспонатов. 28 марта 2017 года крымские музеи опротестовали решение окружного суда в апелляционном суде Амстердама, летом 2019 года оно было отменено, судья запросил у сторон дополнительные документы.

Какие артефакты самые ценные

Керченский историко-культурный заповедник предоставил для выставки 190 музейных артефактов, которые обычно состоят из нескольких предметов. Наиболее ценным экспонатом эксперты считают двустороннее скульптурное изображение «Змееногой богини», которое нашли в конце XIX века в центре Керчи.

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» выделил для экспозиции 28 экспонатов — надгробия, фрагменты погребальных сооружений, архитектурную терракоту, коллекцию античных граффити. Все они были найдены на территории древнего Херсонеса. Самый ценный предмет — расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура.

Скифы — загадочный народ, населявший современные территории России, Украины и Казахстана более 2 тысяч лет назад. Считается, что именно скифы оказали значительное влияние на формирование славянского этноса.

Центральный музей Тавриды отправил в Европу 132 экспоната — украшения, детали убранства и конной упряжи. Среди самых ценных экспонатов — искусное шатровое навершие в виде грифона, украшения конской узды в виде животных и лепные сосуды в виде баранов.

Бахчисарайский историко-культурный заповедник лишился более 200 экспонатов. Среди них выделяются китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника под Бахчисараем и надгробные каменные рельефы с античными сюжетами.

Ключевые аргументы

Киев считает, что по Конвенции ЮНЕСКО о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года культурное наследие должно принадлежать суверенному государству, а Крым таковым не является.

Кроме этого, в договоре на вывоз ценностей было прописано, что владельцем экспонатов выступает государство Украина. Таким образом, коллекция должна вернуться украинским властям, а не музеям, которые сменили государственную «прописку».

Скифское кольцо из золота Фото : © Allard Pierson Museum

Позиция Москвы заключается в том, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года не применима к данному делу, так как все экспонаты выставки были найдены на территории Крыма и находились в музеях еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году.

Несмотря на решение Апелляционного суда в Амстердаме в пользу Украины, у России остается шанс повлиять на судьбу «скифского золота» — вердикт можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов. Москва уже заявила, что воспользуется правом на финальную апелляцию.