НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спорное золото: Россию лишили скифских сокровищ

Источник:
Sibnet.ru
490 0
Фото: PHGCOM / CC BY-SA 3.0
Апелляционный суд в Амстердаме постановил передать «скифское золото» Украине. Уникальные артефакты из крымских музеев отправились в Европу в 2013 году для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», но после вхождения полуострова в состав России возник вопрос об их принадлежности. Какие культурные ценности Москва может навсегда утратить?

«Скифское золото» — коллекция из 2 тысяч предметов, датированных периодом с VI века до нашей эры по VII век нашей эры. Практически все археологические находки были сделаны в Крыму. Среди артефактов не только золотые изделия, но также керамика и предметы из бронзы.

Как возник спор вокруг «скифского золота»

Подготовка к европейской выставке началась в Крыму еще в 2011 году. Свои экспонаты представили Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Экспозиция 3 июля 2013 года открылась в Рейнском краеведческом музее Бонна, а 19 января 2014 года коллекцию перевезли в Амстердам — в музей Алларда Пирсона, принадлежащий Амстердамскому университету. Выставка в Нидерландах должна была завершиться 28 мая 2014 года, а до 1 июня того же года все экспонаты планировалось вернуть в Крым.

После того как Крым воссоединился с Россией, перед голландской стороной возник вопрос, куда возвращать артефакты — права на коллекцию одновременно заявили Москва и Киев. Дело осложнилось тем, что Нидерланды официально не признают суверенитет России над полуостровом.

Золотой меч, найденный в скифском кургане IV века до н.э
Золотой меч, найденный в скифском кургане IV века до н.э
Фото: © Allard Pierson Museum

19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали коллективный иск к Амстердамскому университету с требованием исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию в Крым. Слушания начались 5 октября 2016 года. В ходе разбирательств окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине.

При этом суд отказался выносить окончательное решение о принадлежности экспонатов. 28 марта 2017 года крымские музеи опротестовали решение окружного суда в апелляционном суде Амстердама, летом 2019 года оно было отменено, судья запросил у сторон дополнительные документы.

Какие артефакты самые ценные

Керченский историко-культурный заповедник предоставил для выставки 190 музейных артефактов, которые обычно состоят из нескольких предметов. Наиболее ценным экспонатом эксперты считают двустороннее скульптурное изображение «Змееногой богини», которое нашли в конце XIX века в центре Керчи.

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» выделил для экспозиции 28 экспонатов — надгробия, фрагменты погребальных сооружений, архитектурную терракоту, коллекцию античных граффити. Все они были найдены на территории древнего Херсонеса. Самый ценный предмет — расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура.

Скифы — загадочный народ, населявший современные территории России, Украины и Казахстана более 2 тысяч лет назад. Считается, что именно скифы оказали значительное влияние на формирование славянского этноса.

Центральный музей Тавриды отправил в Европу 132 экспоната — украшения, детали убранства и конной упряжи. Среди самых ценных экспонатов — искусное шатровое навершие в виде грифона, украшения конской узды в виде животных и лепные сосуды в виде баранов.

Бахчисарайский историко-культурный заповедник лишился более 200 экспонатов. Среди них выделяются китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника под Бахчисараем и надгробные каменные рельефы с античными сюжетами.

Ключевые аргументы

Киев считает, что по Конвенции ЮНЕСКО о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года культурное наследие должно принадлежать суверенному государству, а Крым таковым не является.

Кроме этого, в договоре на вывоз ценностей было прописано, что владельцем экспонатов выступает государство Украина. Таким образом, коллекция должна вернуться украинским властям, а не музеям, которые сменили государственную «прописку».

Скифское кольцо из золота
Скифское кольцо из золота
Фото: © Allard Pierson Museum

Позиция Москвы заключается в том, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года не применима к данному делу, так как все экспонаты выставки были найдены на территории Крыма и находились в музеях еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году.

Несмотря на решение Апелляционного суда в Амстердаме в пользу Украины, у России остается шанс повлиять на судьбу «скифского золота» — вердикт можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов. Москва уже заявила, что воспользуется правом на финальную апелляцию.

Еще по теме
Голландский суд отдал Украине скифское золото из Крыма
Скандальную выставку о «диктатуре СССР» демонтировали в Новосибирске
Грандиозные проекты-призраки советской эпохи
Путин посчитал Россию плавильным котлом
смотреть все
Политика #История #Искусство #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Погода резко испортится на Алтае
Сибирские ученые вырастили кристаллы для поиска темной материи
Томич подарил 125 людям доли в 11-метровом доме
Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия предложила США стратегическое соглашение
Госдума поддержала повышение МРОТ
Telegram покажет пользователям рекламу
Windows 11 оказалась медленней «десятки»
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
56
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
44
Японцы призвали отобрать Курилы силой
38
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
33
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
25
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
Sibnet.Ru