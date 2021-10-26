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Клип про антипрививочников сняли на песню Цоя «Звезда по имени Солнце»

Источник:
Sibnet.ru
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Музыканты Anyoka Music сняли клип-кавер на песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце», главной темой сюжета стал вопрос вакцинации против Covid.

«Идея создать кавер-версию песни Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце" родилась еще летом. Неоднократно поразмыслив над смысловой нагрузкой текста, вдруг внезапно поняли, что она как никакая другая песня отражает нынешнюю реальность, — рассказала «Якутия Daily»участница группы Anyoka Music Анна Лозовец.

По сюжету героиня находится в больничной палате, и ей хотят ввести вакцину против болезни. Но она сбегает. Девушка в клипе единственная, кто ходит без маски. Когда героиня вырывается на свободу и останавливает проезжающую машину, то видит водителя в маске и понимает, что выхода их новой реальности нет.

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Культгид #Музыка #Новости COVID19
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