Клип про антипрививочников сняли на песню Цоя «Звезда по имени Солнце»

Музыканты Anyoka Music сняли клип-кавер на песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце», главной темой сюжета стал вопрос вакцинации против Covid.

«Идея создать кавер-версию песни Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце" родилась еще летом. Неоднократно поразмыслив над смысловой нагрузкой текста, вдруг внезапно поняли, что она как никакая другая песня отражает нынешнюю реальность, — рассказала «Якутия Daily»участница группы Anyoka Music Анна Лозовец.

По сюжету героиня находится в больничной палате, и ей хотят ввести вакцину против болезни. Но она сбегает. Девушка в клипе единственная, кто ходит без маски. Когда героиня вырывается на свободу и останавливает проезжающую машину, то видит водителя в маске и понимает, что выхода их новой реальности нет.