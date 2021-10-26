Мужчина засудил бывшую за сторис в Instagram

Мужчина выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Это происходит впервые в российской практике.

Семейная пара развелась в 2019 году, после восьми лет брака. Инициатором расставания стала жена. В феврале прошлого года женщина рассказывала в сторис в Instagram о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

Мужчина обратился в суд после того, как на публикации его бывшей жены стали обращать внимание общие друзья и родственники. Он потребовал обязать экс-супругу разметить в Instagram опровержение сведений, порочащих его честь и достоинство, не удалять его в течение года и возместить моральный вред в 30 тысяч рублей.

Районный суд Тюмени не поддержал мужчину, и он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей.

Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца. Суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток. С учетом характера распространенной информации и длительности ее нахождения в Сети женщина должна выплатить бывшему мужу 5 тысяч рублей.