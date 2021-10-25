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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЦРУ предсказало глобальную войну к 2040 году

Источник:
РИА Новости
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Фото: Wikimedia

Глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете грозит миру в ближайшие десятилетия, говорится в опубликованном докладе Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов», — приводит РИА Новости содержание документа.

Не позднее 2040 года в мире начнутся «климатические столкновения», при которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. Речь идет о прежде всего геоинженерных технологиях, говоится в докладе

Также специалисты предупредили о росте напряженности между странами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, предполагающего сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.

Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.

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