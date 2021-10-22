Это не отпуск: чем рискуют ноябрьские путешественники

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Однако внезапно возникшая выходная неделя не пробудила в гражданах сознательность, а напротив — простимулировала спрос на курортный и заграничный отдых. Стоит ли ехать в отпуск в разгар пандемии?

Россияне хотят тепла

За первые сутки после объявления нерабочей недели бронирование билетов и номеров в отелях Крыма и Краснодарского края взлетело сразу на четверть. Пользователи Aviasales искали билеты на 49% чаще, чем обычно, следует из данных сервиса.

Согласно цифрам аналитического центра «Туту.ру», среди тех, кто уже купил билеты на даты нерабочих дней, 87,6% планируют путешествие по России, остальные вылетают за рубеж. Наиболее популярные направления в стране — Москва, Петербург, Сочи, Симферополь и Калининград.

Что касается зарубежных курортов, большинство бронирований приходится на Турцию (49%) и Египет (24%). По данным Национальной сети турагентств, после объявления нерабочих дней число заявок на туры выросло на 30%.

Одновременно отмечается рост бронирований билетов на даты нерабочих дней в Узбекистан, Армению, Киргизию, Азербайджан, Молдавию, Беларусь, Кипр и Казахстан, следует из статистики онлайн-сервиса Level.Travel.

Такая активность уже вызвала непонимание чиновников. «Оказывается, люди восприняли это как дополнительный отпуск, начали заказывать билеты, куда-то пытаться лететь. Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того, чтобы остановить пандемию», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Что ждет на отдыхе в России

Популярные курортные регионы в ожидании наплыва туристов объявили дополнительные ограничительные меры, которые должны обезопасить от вспышки заболеваемости коронавирусом после завершения длинных выходных.

Так, в Крыму с 25 октября забронировать место и заселиться в гостиницы и санатории можно будет при наличии QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации. QR-коды также вводят для посетителей ресторанов, кафе, баров, клубов, спортзалов, театров, библиотек и музеев. Все массовые мероприятия под запретом.

«Мы просим всех россиян остаться дома и не приезжать с 30 октября по 7 ноября в Крым. Просто плюс миллион туристов — и наша система здравоохранения может не выдержать этого наплыва», — цитирует ТАСС советника главы Республики Крым Олега Крючкова.

Власти Краснодарского края также вводят ограничения на период нерабочих дней. С 30 октября для посещения общественных и досуговых заведений в городах-курортах края необходимо предъявить QR-код, написал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В регионе продолжает действовать обязательное предъявление для заселения в отели и сертификата переболевшего COVID-19 или о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации нужно иметь при себе справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест.

Условия въезда в другие страны

Правила въезда в Турцию требуют наличия у туриста одного из трех документов. Это сертификат о вакцинации (вторая прививка должна быть сделана не ранее 14 дней до вылета). При этом действуют сертификаты с указанием препарата «Спутник V». Это единственная из российских вакцин, которая официально одобрена Турцией. Сертификаты о вакцинации препаратами «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» турецкими властями не принимаются.

Также можно показать справку о перенесенном COVID-19 в последние шесть месяцев — но не менее чем за 28 дней до даты въезда в Турцию, или ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный за 72 часа до прибытия.

Что касается другого популярного направления — Египта, то въехать можно с документом о двухкомпонентной вакцинации препаратом «Спутник V» или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Для россиян также потребуется виза, разрешение получают в аэропорту.

Для путешествия на Кипр также нужно иметь сертификат о вакцинации «Спутником V», либо сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов — первый в России, а затем дважды уже на острове. Сначала тест потребуется сдать прямо в аэропорту, а затем — на седьмой день пребывания в стране, если тур длится больше недели.

Чем рискуют путешественники

Эксперты отмечают, что поездка за границу в условиях резкого роста заболеваемости коронавирусом несет риски — власти других стран внимательно следят за ситуацией в России и могут внезапно ввести дополнительные ограничения.

Отмена рейсов

Пока речи о прекращении перелетов не идет. Но если вспомнить, как развивались события в первую волну пандемии, то ограничения могут вводится стремительно и безжалостно. Тогда туристы получат проблемы с возвратом путевок и билетов. Или еще хуже — застрянут в другой стране.

Карантин

Если эпидемическая ситуация в России не стабилизируется, не исключено, что всех въезжающих из-за рубежа вновь начнут отправлять на карантин. Возможно, что подобные меры введут и отдельные регионы в России.

Новые штаммы

Пока новые штаммы вируса SARS-CoV-2 не появлялись в России. Все новые типы коронавируса сначала начинают курсировать в других странах, потом завозятся к нам. Массовый туристический поток будет этому способствовать, и в конечном итоге вместо спада заболеваемости после «каникул» путешественники могут спровоцировать новый эпидемический всплеск.