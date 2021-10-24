Беспилотники стали глазами российской артиллерии

Российские военные в ходе стратегических учений «Запад-2021» наводили новые мины «Грань» и управляемые снаряды «Краснополь» на цель с помощью беспилотников «Орион» и «Форпост-Р», сообщили источники в военном ведомстве.

БПЛА находили для артиллеристов цели и передавали их координаты на командные пункты. Дальше донам надо было подсветить их лазером — это обеспечило поражение с первых выстрелов, в том числе термобарическими и зажигательными боеприпасами, рассказал «Известиям» источник.

Удары по условному противнику высокоточных боеприпасов, в том числе и 120-миллиметровых управляемых мин «Грань», были признаны успешными. По сценарию учений, 152-миллиметровые орудия и 120-миллиметровые минометы обеспечивали огневое прикрытие маневренных действий обороняющихся подразделений.

Минобороны уже сообщало, что в сентябре этого года на полигоне в Мулино в составе разведывательного огневого комплекса были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», «Ласточка» и «Орион-10». Подсветка объектов обеспечила применение высокоточных средств поражения.

«Краснополь» — 152-миллиметровые снаряды предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.

«Грань» — это новейший осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонаведения. Он разработан для гладкоствольных и нарезных 120-мм минометов и предназначен для уничтожения одиночных и групповых целей, легкой бронетехники.