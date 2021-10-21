Второй энергоблок Ростовской АЭС остановили после аварии

Утечка пара произошла на Ростовской АЭС в Волгодонске, радиационный фон в норме, сообщил информированный источник.

«Утечка пара произошла на парогенераторе. Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт», — сказал «Интерфаксу» источник. По его данным, пострадавших нет.

Как утверждает информированный источник, «утечка произошла из-за микротрещины в трубопроводе парогенератора минувшей ночью». «Трубопровод обследован. Залатать микротрещину пока не удалось», — сказал собеседник агентства.

Между тем в управлении информации и общественных связей атомной станции заявили, что утечки пара на АЭС не зафиксировано. «Никакой утечки нет. У нас энергоблок №2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке. Нарушений не зафиксировано», — сказал представитель.