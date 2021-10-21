Шолбан Кара-оол развеял домыслы о стройке на берегу Енисея

Депутат Госдумы Шолбан Кара-оол развеял домыслы о стройке вертолетной площадки на берегу Енисея, он написал, что это будет комплекс со статуей Будды Шакьямуни.

«В интернете "гуляют" домыслы по строящийся площадке на стыке малого и большого Енисея в Кызыле. Это никакая не вертолетная площадка, а основание красивого комплекса, где центром всего будет статуя Будды Шакьямуни», — написал Кара-оол.

По его словам, это подарок родной республике в честь столетия государственности Тувы от фонда Кужугета Шойгу по инициативе нашего великого земляка Сергея Шойгу. Будет являться логическим продолжением набережной Центра Азии, названного в честь государственного деятеля Тувы Кужугета Шойгу.

В 2014 году набережная Енисея в Кызыле, на месте центра Азии, полностью изменила свой облик. В честь двух столетних юбилеев была проведена масштабная реконструкция, в результате которой появились новые символы — обелиск «Центр Азии» и скульптура «Царская охота» мастера с мировым именем Даши Намдакова.