Медведицу с медвежонком сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»

Медведицу и медвежонка сфотографировали в «Заповедном Подлеморье», медведям приходится грабить кладовые барсуков из-за маленьких урожаев.
«Уходящий год на севере Подлеморской тайги был
низкоурожайным. Кладовые бурундуков полупусты, но и эти жалкие запасы медведи
грабят нещадно. В лесу на редкость много разрытых медведями бурундучьих нор. Не
насытившись, они буквально перепахивают полянки в поисках убогих схронов
кедровых орешков, запасаемых мышевидными грызунами и кедровками», — сообщает
заповедник.
Часть медвежьего населения откочевала к верхней границе леса в заросли кедрового стланика, отличающегося от кедра практически ежегодной хорошей урожайностью.
Сфотографированная в начале октября на поляне медведица с медвежонком направилась к склону горы, скорее всего, к месту зимовки в заранее подготовленной берлоге.
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