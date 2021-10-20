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Медведицу с медвежонком сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/zapovednoe_podlemorye

Медведицу и медвежонка сфотографировали в «Заповедном Подлеморье», медведям приходится грабить кладовые барсуков из-за маленьких урожаев.

«Уходящий год на севере Подлеморской тайги был низкоурожайным. Кладовые бурундуков полупусты, но и эти жалкие запасы медведи грабят нещадно. В лесу на редкость много разрытых медведями бурундучьих нор. Не насытившись, они буквально перепахивают полянки в поисках убогих схронов кедровых орешков, запасаемых мышевидными грызунами и кедровками», — сообщает заповедник.

Часть медвежьего населения откочевала к верхней границе леса в заросли кедрового стланика, отличающегося от кедра практически ежегодной хорошей урожайностью.

Сфотографированная в начале октября на поляне медведица с медвежонком направилась к склону горы, скорее всего, к месту зимовки в заранее подготовленной берлоге.

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