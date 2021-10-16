Земля оказалась в гигантском магнитном туннеле

Земля окружена гигантским магнитным туннелем, предположила международная группа астрономов. Такая гипотеза объясняет природу загадочных небесных структур, над природой которых ученые бьются уже несколько десятилетий.

Так называемый Северный полярный шпур, наблюдаемый в северной части Млечного Пути и веерная область на противоположных концах видимого нам неба могут быть связаны обширной системой намагниченных «волокон», пишет Science Alert.

Вместе они могут составлять структуру, напоминающую по своей форме гигантский туннель. Гигантское образование окружает не только нашу Солнечную систему, но и многие близлежащие звезды.

Согласно компьютерному моделированию, наиболее вероятное расстояние от нашей Солнечной системы до этих структур составляет около 350 световых лет. Общая длина данного туннеля, смоделированного командой исследователей, составляет около 1000 световых лет.