Вышел трейлер фильма «Нули и единицы» с Итаном Хоуком

Актер Итан Хоук играет в психологическом триллере «Нули и единицы» солдата, которому поручают предотвратить ожидаемый террористический акт в Риме. Трейлер фильма опубликовала компания Lionsgate.
По сюжету главный герой Джей-Джей пытается узнать любую информацию о своем захваченном брате-близнеце, анархисте или революционере Джастине (также Хоук), который является ключом к предотвращению террористической атаки.
В трейлере Итан Хоук мчится по улицам Рима, пытаясь раскрыть одну тайну одну за другой и освободить своего брата-близнеца до того, как взорвутся бомбы.
Автор сценария и режиссер — Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Добро пожаловать в Нью-Йорк»). Фильм «Нули и единицы» выйдет в России 18 ноября.
korvinsSЭто психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.
RS1981О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....
RS1981У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....
RS1981Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?