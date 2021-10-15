Вышел трейлер фильма «Нули и единицы» с Итаном Хоуком

Актер Итан Хоук играет в психологическом триллере «Нули и единицы» солдата, которому поручают предотвратить ожидаемый террористический акт в Риме. Трейлер фильма опубликовала компания Lionsgate.

По сюжету главный герой Джей-Джей пытается узнать любую информацию о своем захваченном брате-близнеце, анархисте или революционере Джастине (также Хоук), который является ключом к предотвращению террористической атаки.

В трейлере Итан Хоук мчится по улицам Рима, пытаясь раскрыть одну тайну одну за другой и освободить своего брата-близнеца до того, как взорвутся бомбы.

Автор сценария и режиссер — Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Добро пожаловать в Нью-Йорк»). Фильм «Нули и единицы» выйдет в России 18 ноября.