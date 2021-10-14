Автоинспектор застрелил терроризирующего красноярцев медведя

Полицейский обезвредил медведя, вышедшего в населенный пункт в Богучанском районе и несколько дней державшего сельчан в страхе, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Три ночи на окраину села выходил медведь. В поисках
пропитания зверь пробирался в огороды и дворы частных домов, разорвал двух
собак, сидящих на цепи, а одного сельчанина и вовсе встретил на выходе из дома.
Мужчина едва успел закрыть перед собой дверь и не стать жертвой медведя.
Граждане обратились в дежурную часть полиции. Полицейские организовали
патрулирование улиц, где был замечен хищник и дежурство сотрудников, также
незамедлительно довели информацию до представителя министерства экологии и
рационального природопользования Красноярского края.
Охотнадзор решил застрелить хищника. Старший инспектор Госавтоинспекции
ОМВД России по Богучанскому району Артем Перепелкин, имеющий разрешение
на оружие и лицензию на отстрел медведя, и семь охотников вызвались на отстрел
зверя.
Именно на участок, находящийся под наблюдением полицейского,
вечером вышел медведь. Капитан полиции произвел несколько решающих выстрелов в
хищника, который вышел к людям и представлял реальную угрозу жизни граждан.