Автоинспектор застрелил терроризирующего красноярцев медведя

Полицейский обезвредил медведя, вышедшего в населенный пункт в Богучанском районе и несколько дней державшего сельчан в страхе, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Три ночи на окраину села выходил медведь. В поисках пропитания зверь пробирался в огороды и дворы частных домов, разорвал двух собак, сидящих на цепи, а одного сельчанина и вовсе встретил на выходе из дома. Мужчина едва успел закрыть перед собой дверь и не стать жертвой медведя.

Граждане обратились в дежурную часть полиции. Полицейские организовали патрулирование улиц, где был замечен хищник и дежурство сотрудников, также незамедлительно довели информацию до представителя министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Охотнадзор решил застрелить хищника. Старший инспектор Госавтоинспекции ОМВД России по Богучанскому району Артем Перепелкин, имеющий разрешение на оружие и лицензию на отстрел медведя, и семь охотников вызвались на отстрел зверя.

Именно на участок, находящийся под наблюдением полицейского, вечером вышел медведь. Капитан полиции произвел несколько решающих выстрелов в хищника, который вышел к людям и представлял реальную угрозу жизни граждан.