Экс-мэр Омска Фадина стала зампредседателя комитета Госдумы

Бывший мэр Омска Оксана Фадина приступила к работе в Госдуме. Она стала заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Фадина сложила полномочия мэра Омска в сентябре после выборов в Госдуму. До избрания нового главы города врио мэра будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин.

Во вторник состоялось первое заседание VIII созыва Государственной думы, депутатом которой стала экс-мэр Омска.

«Я буду работать в комитете по региональной политике и местному самоуправлению — так, как и планировала во время моей избирательной кампании. Рада, что в состав комитета вошли очень профессиональные и опытные люди, которые на практике имели отношение к управлению регионами и муниципалитетами. В комитете утвержден председатель, первые заместители и заместители комитета. Меня утвердили одним из заместителей председателя комитета», — написала Фадина в Instagram.