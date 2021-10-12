«Вечные» раскроют происхождение киновселенной Marvel

Фильм «Вечные» навсегда изменит киновселенную Marvel и раскроет истоки ее происхождения, сообщил глава студии Кейвин Файги.

Комментарии главного босса Marvel и других создателей картины вошли в новый промо-ролик фильма, опубликованный студией.

«Фильм «Вечные» поднимает тему сотворения самой киновселенной Marvel. Не много не мало он преобразит, заново сформирует киновселенную», — уверен Файги.

В фильме звучат отголоски событий четвертых «Мстителей», отметил продюсер Нейт Мур. При этом, добавила исполнительница роли Серси Джемма Чан, пятеро из Вечных – скорее мыслители, остальные пятеро – воины, бойцы. Несмотря на свои суперсилы, Вечные, в отличие от Мстителей, не состоялись как команда.

«Это эмоциональное путешествие. Вместе с Вечными мы узнаем, кто они, и что значит быть человеком», — комментирует оскароносный режиссер Хлоя Чжао.

Фильм выйдет на экраны 4 ноября. Он расскажет о бессмертных представителях инопланетной расы. Вечные тайно живут на Земле более семи тысячи лет, защищая планету от суперзлодеев Девиантов. Долгое время они оставались в тени, однако теперь им предстоит выйти из тени, объединиться и спасти человечество от угрозы более опасной, чем Танос.

В фильме снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кит Харрингтон, Джемма Чан и Сальма Хайек. Известно, что действие развернется в двух временных линиях, после титров зрителей ждут две важные сцены, полные сюрпризов. Возрастной рейтинг картины в России 18+ из-за присутствия в сюжете однополой пары.