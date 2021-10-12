Новосибирский гинеколог делала подпольные аборты на поздних сроках

Чулымский районный суд Новосибирской области приговорил гинеколога Татьяну Проскурину к условному сроку за проведение незаконных абортов на поздних сроках, сообщает прокуратура региона.

С июня по июль 2018 года врач акушер-гинеколог Каргатской центральной районной больницы Проскурина получила взятки в размерах 25 и 20 тысяч рублей за искусственное прерывание беременности на поздних сроках.

«Осужденная при оказании услуги причинила одной потерпевшей повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью (по признаку опасности для жизни)», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Проскурину к трем годам и трем месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком два года), с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 1,5 года.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.