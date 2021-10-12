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«Дверь судьбы» установили в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Студент Читинской медицинской академии Николай Нольфин установил «Дверь судьбы» в зоопитомнике «Амодово», если через нее пройти, можно избавить от негатива, сообщает Министерство культуры Забайкальского края.

Один из победителей конкурса по созданию брендовых объектов «АртОбраз75»— студент Читинской медицинской академии Николай Нольфин. Он предложил установить необычную «Дверь судьбы».

По его задумке, чтобы избавиться от плохих мыслей и негатива, надо пройти через дверной проем, исполнив шуточный ритуал, и вступить в новую жизнь. Работа автора установлена в зоопитомнике «Амодово».

Зоопитомник «Амодово» — это Центр воспроизводства редких видов животных, занесенных Красную книгу, Центр реабилитации диких животных и детский зоопарк с домашними животными.

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