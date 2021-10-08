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Студентка в Хакасии проведет 10 суток в изоляторе за пьяную езду

Источник:
Sibnet.ru
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Студентка без водительских прав после пьянки со знакомым, взяла его автомобиль и поехала на учебу, сообщает МВД РФ по Хакасии.

Сотрудники ГИБДД в Сорске обратили внимание на автомобиль, водитель которого грубо нарушал ПДД: машина двигалась без включенного света фар. К тому же водитель не остановился у стоп-линии на железнодорожном переезде, а, заметив патрульный автомобиль, начал набирать скорость и удаляться, не подавая сигналы поворота при перестроениях. 

Инспекторы ДПС увидели, что за рулем машины находится молодая девушка с признаками алкогольного опьянения. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило без малого 2,5 мг/л, что более чем в 15 раз превышает допустимую норму. Предъявить водительские документы девушка не смогла.

Обучение на вождение женщина не проходила, а автомобиль взяла у знакомого, с которым всю ночь выпивала. Ставить при этом хозяина транспорта в известность она не стала, так как он спал.

Автоинспекторам дама пояснила, что воспользовалась автомобилем для того, чтобы быстро добраться до места учебы в Саяногорске. Автомобиль полицейские изъяли и поставили на штраф стоянку.

Позже в дежурную часть полиции обратился хозяин авто, заявив об угоне. 21-летней гражданке предстоит оплатить административные штрафы за массу допущенных нарушений, и ответить перед законом по уголовной статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Решением мирового суда девушке был назначен административный арест. За пьяную езду студентка проведет 10 суток в изоляторе.

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