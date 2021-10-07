Детективы заявили об установлении личности серийного убийцы Зодиака

Группа американских следователей из The Case Breakers утверждает, что раскрыла личность серийного убийцы, известного как Зодиак — это маляр по имени Гэри Френсис Пост, скончавшийся в 2018 году.

Зодиак — серийный маньяк, совершавший убийства в 1960-х годах в Северной Калифорнии в США и писавший зашифрованные письма в полицию и СМИ. Официально он убил шесть человек (одна из жертв выжила). Однако сам Зодиак в посланиях утверждал, что его жертвами стали как минимум 37.

Команда детективов считает, что вышла на след Зодиака, проанализировав убийство Чери Джо Бейтс (официально она не признана жертвой маньяка). В числе улик — следы от ботинок и часы, измазанные краской, которые преступник однажды потерял на месте убийства, сообщает телеканал Fox News.

В результате расследователи вышли на след некого Гэри Френсиса Поста, который 40 лет работал маляром. Детективы сравнили фотографии этого человека и фотороботом Зодиака и считают, что шрамы на лбу личностей идентичны.

Фото: © The Case Breakers

«Он прожил двойную жизнь. Когда я была подростком, то не складывала два и два. Но когда стала старше, меня осенило, что Гэри — Зодиак», — рассказала Fox News женщина, жившая по соседству с Постом. Она добавила, что мужчина учил ее стрелять.

Департамент полиции Сан-Франциско заявил, что не может говорить о потенциальных подозреваемых по делу о Зодиаке, поскольку расследование этого дела продолжается.