НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Детективы заявили об установлении личности серийного убийцы Зодиака

Источник:
Sibnet.ru
274 0

Группа американских следователей из The Case Breakers утверждает, что раскрыла личность серийного убийцы, известного как Зодиак — это маляр по имени Гэри Френсис Пост, скончавшийся в 2018 году.

Зодиак — серийный маньяк, совершавший убийства в 1960-х годах в Северной Калифорнии в США и писавший зашифрованные письма в полицию и СМИ. Официально он убил шесть человек (одна из жертв выжила). Однако сам Зодиак в посланиях утверждал, что его жертвами стали как минимум 37.

Команда детективов считает, что вышла на след Зодиака, проанализировав убийство Чери Джо Бейтс (официально она не признана жертвой маньяка). В числе улик — следы от ботинок и часы, измазанные краской, которые преступник однажды потерял на месте убийства, сообщает телеканал Fox News.

В результате расследователи вышли на след некого Гэри Френсиса Поста, который 40 лет работал маляром. Детективы сравнили фотографии этого человека и фотороботом Зодиака и считают, что шрамы на лбу личностей идентичны.

Фото: © The Case Breakers

«Он прожил двойную жизнь. Когда я была подростком, то не складывала два и два. Но когда стала старше, меня осенило, что Гэри — Зодиак», — рассказала Fox News женщина, жившая по соседству с Постом. Она добавила, что мужчина учил ее стрелять.

Департамент полиции Сан-Франциско заявил, что не может говорить о потенциальных подозреваемых по делу о Зодиаке, поскольку расследование этого дела продолжается.

Еще по теме
Трагедия К-219: как советские моряки спасли США от второго Чернобыля
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Жительница Хакасии снимет этнографический фильм про сибирские свадьбы
смотреть все
Жизнь #История #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Танкер «Семен Дежнев» воспламенился в Иркутской области
Два человека погибли в Туве после столкновения Toyota с лошадью
Новосибирский прокурор нашел причину вони на «Кудряшовском»
Запланировано строительство четырех ГЭС в Сибири
Самое популярное
Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Windows 11 снизит производительность игр
Путин учредил в России новый праздник
Обсуждение (0)
Картина дня
Мировые цены на газ упали после заявления Путина
Tрамп покинул список американских богачей
Около 80 миллионов европейцев не смогут оплатить счета за свет и газ
Microsoft подсказала способ обойти требования Windows 11
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Кемерово и Новокузнецк превратят в миллионники
25
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
24
Украине пообещали «газовую инквизицию»
21
Путин учредил в России новый праздник
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
Sibnet.Ru