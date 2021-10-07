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Россияне стали экономить на твороге и шоколаде

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне стали покупать меньше творога, яиц и шоколада в 2021 году, чем в 2020, при этом увеличились продажи полуфабрикатов и майонеза говорится в исследовании онлайн-сервиса «СберМаркет».

Традиционно самые популярные продукты в корзине клиентов: свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, свежее мясо, сыры, минеральная вода, макаронные изделия, крупы, сладости, приводит ТАСС результаты исследования.

При сравнении пользовательских корзин за сентябрь 2021 года и сентябрь 2020 года отмечены и новые тренды. «Доля свежего творога снизилась с 29% в 2020 году до 21% — в 2021, доля яиц — с 30% до 24%, доля шоколада - с 20% до 14%, а среди категорий самых популярных продуктов он спустился с 14 строчки до 20», — говорится в тексте исследования.

При этом увеличились продажи полуфабрикатов на 1%, пельменей, мантов и вареников - на 2%, доля майонеза увеличилась на 2% в общем количестве пользовательских корзин. Также выросла доля хлебобулочных изделий, но менее чем на 1%.

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