НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Аэропорт Улан-Удэ начал реконструкцию

Источник:
Sibnet.ru
360 0
Фото: © пресс-лужба аэропорта

Аэропорт «Байкал» в Улн-Удэ начал реконструкцию аэровокзального комплекса, сообщил на странице в Facebook генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Планируется провести ремонт первого этажа зала вылета, второго этажа зала ожидания, перенести бизнес-зал на первый этаж и обустроить цех бортового питания, который расположен в аэровокзале в цокольном этаже.

«В аэропорту "Байкал" начинается ремонт залов вылета, зала ожидания, бизнес зала и перенос цеха борт питания. Мы заранее приносим извинения за неудобства, но все делается для того, чтобы в нашем вокзале стало красивее и было приятно находиться», — написал Гармаев.

Также Гармаев добавил, что знаменитое мозаичное панно авторства Джейрана Уланова в зале ожидания на втором этаже будет реконструировано и перенесено на другое место. Этим будут заниматься специалисты, все будет сделано по отдельному договору.

Еще по теме
Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал»
Глава Кузбасса попросил помощи Путина для аэропорта в Шерегеше
Метро в Новосибирске изменит график из-за станции «Спортивной»
Новый лоукостер от S7 будет розовым Citrus
смотреть все
Бурятия #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые «Вектора» создали синтетический вирус для борьбы с ВИЧ
Два друга ради продолжения пьянки в баре избили мужчину до смерти
Новый эффект обнаружили сибирские физики в поисках темной материи
Пьяный красноярец устроил смертельное ДТП
Самое популярное
Популярная игра сожгла геймерам видеокарты
Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Windows 11 снизит производительность игр
Обсуждение (0)
Картина дня
Мировые цены на газ упали после заявления Путина
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
Овощи резко подорожали в России
Приложение «Госуслуги.Авто» решило главную проблему водителей
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Gunja

Им будет стыдно? Когда его коллегам было стыдно, хоть раз?

лачинов

Совсем жизни не знает. Как раз хорошо обеспеченные выжимают все возможные субсидии. Иногда даже сверх...

cre

Почему в регионах вообще стоит вопрос жизни или смерти их семей?

AK47PROSecurity

Не за 40 лет, а за 20. За 20 лет путенской диктатуры, подорожало абсолютно ВСЕ.Откройте яндекс и посмотрите.Бензин...
Sibnet.Ru