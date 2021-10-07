Аэропорт Улан-Удэ начал реконструкцию

Аэропорт «Байкал» в Улн-Удэ начал реконструкцию аэровокзального комплекса, сообщил на странице в Facebook генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Планируется провести ремонт первого этажа зала вылета, второго этажа зала ожидания, перенести бизнес-зал на первый этаж и обустроить цех бортового питания, который расположен в аэровокзале в цокольном этаже.

«В аэропорту "Байкал" начинается ремонт залов вылета, зала ожидания, бизнес зала и перенос цеха борт питания. Мы заранее приносим извинения за неудобства, но все делается для того, чтобы в нашем вокзале стало красивее и было приятно находиться», — написал Гармаев.

Также Гармаев добавил, что знаменитое мозаичное панно авторства Джейрана Уланова в зале ожидания на втором этаже будет реконструировано и перенесено на другое место. Этим будут заниматься специалисты, все будет сделано по отдельному договору.