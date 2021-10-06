Путин пообещал Европе рекордные поставки энергоносителей

Россия по итогам текущего года может выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

Так, за первые девять месяцев этого года поставки нефти и газа в Европу превысили показатели 2020 года на 15%. «Если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей», — констатировал Путин.

Сейчас рекордным для России по поставкам энергоносителей в дальнее зарубежье является 2018 год, когда было продано 201,7 миллиардов кубометров нефти и газа. В 2019 году показатели составили 199,4 миллиарда, в 2020 году — 179,3 миллиарда.

Путин подчеркнул, что Россия «всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире — и в Азию, и в Европу». По словам главы государства, все обязательства выполняются в полном объеме.