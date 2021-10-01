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Стартовал осенний призыв в российскую армию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Осенний призыв в вооруженные силы России стартовал 1 октября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. До 31 декабря в армию призовут 127,5 тысяч человек.

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и успешно прошедшие медицинскую комиссию. Также указом предусматривается увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву.

Правительству, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение связанных с призывом на военную службу мероприятий, говорится в документе.

Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации. Основные усилия во время осуществления призыва на военную службу будут сосредоточены на недопущении распространения коронавирусной инфекции.

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Оборона #Армия #Россия
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