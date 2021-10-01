Россию встревожила перспектива обвального падения цен на нефть

Спрос на нефть в мире упадет катастрофически, если страны, поддерживающие достижение углеродной нейтральности к 2050 году, не откажутся от своих планов, считает Минфин России.

Опасения Минфина озвучены в основных направлениях бюджетной, на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В документе министерство упоминает прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому, цена нефти может снизиться до 35 долларов за баррель в 2030 году, после чего продолжит падение до 25 долларов за баррель в 2050 году.

«В то же время долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран (ЕС и Китай, — ред.) по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически»,— говорится в документе.

Ведомство также обращает внимание, что крупные международные инвестиционные фонды начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные. Из-за этого они отказываются от финансирования проектов по добыче и готовятся снижать инвестиции в ископаемое топливо.

«Это может привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран»,— считает Минфин.