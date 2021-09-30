Путин похвастался уровнем антител

Президент России Владимир Путин считает, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими COVID-19, потому что у него высокий титр антител — вопросы здоровья глава государства обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло. У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — цитирует ТАСС Путина.

Российский президент уточнил, что заболел его адъютант, с которым он работал весь день. Эрдоган поинтересовался показателем антител у Путина.

«Я не помню. Они по-разному там считают. Где-то 15-16 каких-то там единиц», — рассказал Путин. Эрдоган заметил, что такие показатели — низкий уровень, и добавил, что у него было больше 1,1 тысячи.

«Мне врачи сказали, что у меня высокий уровень. Подсчет разный. Титры высокие, и, несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе, не заболел», — заверил глава России.

Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции весной. Позже он раскрыл, что ставил вакцину «Спутник V», отметив, что остальные российские вакцины тоже хорошие.