Экстремалы открыли горнолыжный сезон в Шерегеше

Экстремалы Геннадий Мелехин на горных лыжах и Костя Сан на сноуборде открыли сезон в Шерегеше почти на два месяца раньше официального старта — видео опубликованы в Instagram.
Обильный снегопад накрыл Кемеровскую область в воскресенье. Горожане смогли налепить снеговиков, а любители горнолыжки воспользовались ситуацией, чтобы съехать по склону горы Зеленой в Шерегеше.
«Приоткрыл сезон в Шерегеше 27 сентября 2021. Так рано я еще не катался», — написал Мелехин.
Он отметил, что кататься еще рано, под снегом очень много камней. «Снарягу убьете точно, а может быть и сами травмируетесь, так что лучше не рисковать», — предостерег он.
То, что вниз ездить еще невозможно, подтвердил еще один экстремал — сноубордист Костя Сан. Он катался наверху Зеленой в тот же день.
Первый снег в Шерегеше выпал 20 сентября. Официальное открытие сезона обычно бывает в середине ноября.