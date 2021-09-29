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Экстремалы открыли горнолыжный сезон в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Экстремалы Геннадий Мелехин на горных лыжах и Костя Сан на сноуборде открыли сезон в Шерегеше почти на два месяца раньше официального старта — видео опубликованы в Instagram.

Обильный снегопад накрыл Кемеровскую область в воскресенье. Горожане смогли налепить снеговиков, а любители горнолыжки воспользовались ситуацией, чтобы съехать по склону горы Зеленой в Шерегеше.

«Приоткрыл сезон в Шерегеше 27 сентября 2021. Так рано я еще не катался», — написал Мелехин.

Он отметил, что кататься еще рано, под снегом очень много камней. «Снарягу убьете точно, а может быть и сами травмируетесь, так что лучше не рисковать», — предостерег он.

То, что вниз ездить еще невозможно, подтвердил еще один экстремал — сноубордист Костя Сан. Он катался наверху Зеленой в тот же день.

Первый снег в Шерегеше выпал 20 сентября. Официальное открытие сезона обычно бывает в середине ноября.

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