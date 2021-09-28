Ховалыг вступил в должность главы Тувы

Избранный главой Тувы Владислав Ховалыг вступил в должность руководителя республики. Торжественная церемония прошла во вторник в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола, откуда велась интернет-трансляция.

«Ховалыг Владислав Товарищтайович вступил в должность главы — председателя правительства Республики Тыва», — объявил спикер Верховного хурала (парламента) Тувы Кан-оол Даваа.

По словам главы республики, среди приоритетов дальнейшей работы — снижение цен на уголь для населения, привлечение инвесторов в строительный сектор и расширение жилищного строительства, развитие энергетических проектов.

«Поручаю правительству (республики) опорные направления, включенные в мою программу, интегрировать в действующие, а также разработать новые государственные программы республики, изыскать финансовые средства и найти организационные средства для их реализации», — сообщил Ховалыг.

Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты, за Ховалыга отдали голоса 86,81% избирателей, второе место заняла кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол, она набрала 4,04% голосов.