Представитель автозавода заявил о дефиците, «как в СССР»

Проблемы с поставками автокомпонентов привели к тому, что покупатели ждут автомобиль от трех до девяти месяцев, как в СССР, сообщил глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

«У нас сегодня люди могут купить автомобили как в Советском Союзе — они ждут от трех до шести, а некоторые бренды — до девяти месяцев», — сказал Горбунов в интервью ТАСС.

По его словам, проблема с компонентами не навсегда, но «она вошла в нашу действительность года на три». Горбунов рассчитывает, что за это время дефицит удастся ликвидировать.

«Автотор» не планирует останавливать производство, пока для завода проблема остро не стоит. «Наши партнеры, учитывая, что у них объем производства миллионы штук автомобилей стараются выкроить для нас комплектующие под наш объем. Но больше [комплектующих] нам дать не могут», — отметил Горбунов.

«Автотор» — предприятие в Калининграде, выпускает автомобили Hyundai, KIA и BMW.