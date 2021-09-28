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Представитель автозавода заявил о дефиците, «как в СССР»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проблемы с поставками автокомпонентов привели к тому, что покупатели ждут автомобиль от трех до девяти месяцев, как в СССР, сообщил глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

«У нас сегодня люди могут купить автомобили как в Советском Союзе — они ждут от трех до шести, а некоторые бренды — до девяти месяцев», — сказал Горбунов в интервью ТАСС.

По его словам, проблема с компонентами не навсегда, но «она вошла в нашу действительность года на три». Горбунов рассчитывает, что за это время дефицит удастся ликвидировать.

«Автотор» не планирует останавливать производство, пока для завода проблема остро не стоит. «Наши партнеры, учитывая, что у них объем производства миллионы штук автомобилей стараются выкроить для нас комплектующие под наш объем. Но больше [комплектующих] нам дать не могут», — отметил Горбунов.

«Автотор» — предприятие в Калининграде, выпускает автомобили Hyundai, KIA и BMW.

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