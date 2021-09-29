Ксения Бородина показала синяки от репетиций на «Ледниковом периоде»

Телеведущая Ксения Бородина стала участницей второго сезона «Ледниковый период», в Instagram она показала последствия тренировок.

«Все говорят, почему ты так долго не соглашалась? Вот именно поэтому. Потому что я понимала прекрасно, что это адско тяжелый труд», — сказала Бородина, показывая синяки от тренировок для шоу «Ледниковый период».

Бородина выступит на «Ледниковом периоде» в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Кроме них в проекте будет еще 13 пар, состоящих из знаменитости и фигуриста.

Второй сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября в 19.35 на Первом канале.