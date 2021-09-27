Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях

Глава Хакасии Валентин Коновалов стал лидером среди губернаторов по количеству негативных упоминаний в социальных сетях, сообщает Центр политической конъюнктуры.

В августе губернаторов упоминали в социальных сетях 1,28 миллиона раз, что на 18,56% меньше, чем в июле. Фокус внимания был смещен в пользу партий и их федеральных, а не региональных лидеров.

Лидером по доле негативных упоминаний стал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (56%), на втором месте — губернатор Орловской области Андрей Клычков (39%), третье место занял глава Республики Калмыкия Бату Хасиков (35,1%). Коновалов не первый месяц находится в тройке самых критикуемых, при этом он не менее раза в неделю общается в соцсетях с жителями.

Лидером по доле позитивных упоминаний в августе стал Айсен Николаев (49%), на втором месте — глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов (28,39%), на третьем — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (27,85%).

Исследователи не анализировали подробно, с чем связано количество негативных или позитивных упоминаний каждого губернатора.

«Снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией привело к падению интереса со стороны граждан к деятельности региональных властей, однако уже в конце сентября фиксируется новый рост заболеваемости, который может повлечь за собой возвращение ограничений и, как следствие, повышение упоминаемости глав регионов, которые их вводят», — сделали общий вывод по ситуации аналитики.