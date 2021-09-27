НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Фото: © пресс-служба главы Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов стал лидером среди губернаторов по количеству негативных упоминаний в социальных сетях, сообщает Центр политической конъюнктуры.

В августе губернаторов упоминали в социальных сетях 1,28 миллиона раз, что на 18,56% меньше, чем в июле. Фокус внимания был смещен в пользу партий и их федеральных, а не региональных лидеров.

Лидером по доле негативных упоминаний стал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (56%), на втором месте — губернатор Орловской области Андрей Клычков (39%), третье место занял глава Республики Калмыкия Бату Хасиков (35,1%). Коновалов не первый месяц находится в тройке самых критикуемых, при этом он не менее раза в неделю общается в соцсетях с жителями.

Лидером по доле позитивных упоминаний в августе стал Айсен Николаев (49%), на втором месте — глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов (28,39%), на третьем — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (27,85%).

Исследователи не анализировали подробно, с чем связано количество негативных или позитивных упоминаний каждого губернатора.

«Снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией привело к падению интереса со стороны граждан к деятельности региональных властей, однако уже в конце сентября фиксируется новый рост заболеваемости, который может повлечь за собой возвращение ограничений и, как следствие, повышение упоминаемости глав регионов, которые их вводят», — сделали общий вывод по ситуации аналитики.

Еще по теме
Президенту России дадут право наказывать губернаторов
Ургант высмеял победу томского депутата от ЛДПР на выборах
Ургант высмеял проголосовавшую после родов жительницу Бурятии
Экс-заммэра Томска Суриков получил реальный срок за взятки
смотреть все
Хакасия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
Sibnet.Ru