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Maнижа выпустила кавер песни Аллы Пугачевой «Улетают самолеты»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Манижа, прославившаяся после Евровидения-2021, выпустила мини-альбом, куда вошел кавер песни «Улетают самолеты» Аллы Пугачевой.

«Каждый раз, когда я пою эту песню, задаюсь вопросом: "Как Алла Борисовна переживала одно предательство за другим, но никогда… не предавала себя? " Вы великая женщина, Алла Борисовна. Спасибо вам! Я горжусь тем, что могу исполнять эту песню. И сейчас она мне очень помогает выжить», — написала Манижа в Instagram.

Мини-альбом «Russian Woman Show» Манижа презентовала в пятницу, 24 сентября. Кроме «Улетают самолеты» туда вошли композиции «Держи меня земля», «Vanya», «Stаnd up» и «Russian Women». Все композиции в новом альбоме исполнены в стиле Live (концертные записи).


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