Пенсионер из Омска прошел в финал «Голоса 60+»

Житель Омска, 71-летний Мухамед Гайфулин из команды Валерия Леонтьева успешно прошел этап нокаутов в шоу «Голос 60+» и попал в финал.

В этапе нокаутов Гайфулин и еще четверо участников команды Леонтьева спели сольные песни. Омич исполнил композицию «Ожидание» Муслима Магамаева.

«Мухамед меня потряс, вы всю песню на одном дыхании поете. Голос необыкновенный», — сказал про выступление омича Олег Газманов.

Наставник Гайфулин Валерий Леонтьев отметил великолепный тембр и исполнение певца. Также он отдал должное умению пользоваться дыханием. «Я не могу столько спеть на одном дыхании, сколько вы», — сказал он.

По итогам нокаутов в финал из команды Валерия Леонтьева прошли Мухамед Гайфулин и Петр Урбановичус. В финале выступят восемь участников, эфир состоится в следующую пятницу, 1 октября.