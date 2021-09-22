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Smartavia заменит «Победу» на дешевых зимних рейсах из Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Авиаперевозчик «Smartavia» пришел на смену «Победе», которая не будет выполнять рейсы зимой, и возобновил рейс по субсидированным билетам «Улан-Удэ – Москва» и обратно с 20 февраля, сообщает правительство Бурятии.

Билеты, стоимость которых начинается от 3,5 тысячи рублей можно купить сейчас. 22 и 23 сентября на сайте компании проходит распродажа, в рамках которой цена еще дешевле на регулярные рейсы, отправляющиеся с 22 сентября по 26 марта. Рейс «Улан-Удэ — Москва» выполняется четыре раза в неделю на комфортабельном Боинге 737-800.

Купить субсидированные билеты до столицы и обратно могут молодые люди до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи (все члены семьи) и люди с инвалидностью. Субсидированные билеты предусмотрены на каждом рейсе компаний «Smartavia» и S7.

Аавиакомпания «Победа» решила не продлевать полеты в зимний период. Эту нишу теперь займет «SmartAvia». Очень много групп детей, школьников, спортсменов, именно групповых туров оформляется через «Smartavia», — сказал коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Москву и Улан-Удэ связывают два ежедневных рейса — это «Победа» и S 7, «Smartavia» присоединились с тремя рейсами в неделю весной и пятью рейсами летом. Расписание перевозчика открыто до 27 октября.

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