Поставка чипсов Lay's оказалась под угрозой

Проблемы со сбором картофеля в этом сезоне могут привести к перебоям с поставками чипсов, сообщила компания PepsiCo, владеющая брендом Lay’s.

Поставки чипсов Lay’s в сентябре и октябре оказались под угрозой из-за дефицита картофеля на рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо.

Это связано тем, что очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях. Ситуация нормализуется, когда начнут использовать сырье, хранящееся на складах.

По информации источника издания среди ритейлеров, поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме уже в течение некоторого времени.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отметил, что ситуация с наличием картофеля для переработки и столового клубня напряженная. Из-за дождей в ряде регионов уборка отложена, а ряд крупных производителей приостановил продажи, направляя урожай на хранение.

Минсельхоз подтвердил, что неблагоприятные погодные условия повлияли на калибр и объем предложения крупного картофеля. Вместе с тем в ведомстве по итогам года ожидают увеличения сбора картофеля у сельхозпроизводителей год к году. С учетом импорта это позволит удовлетворить потребности.