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Скрывавшегося 13 лет после убийства омича отправили в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Омска отправится в колонию после убийства бывшей жены с особой жестокостью – он скрывался от следствия 13 лет, сообщило СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, после развода обвиняемый жил вместе с бывшей женой в Омске. Два года он избивал ее из ревности и во время ссор, связанных с разделом имущества. Убийство произошло в июне 2008 года.

«Около 5 часов утра обвиняемый с целью убийства, не желая делить квартиру и другое имущество, подошел к спящей экс-супруге, с которой прожил более 30 лет, и нанес не менее 25 ударов ножом, от которых женщина, пытавшаяся защититься, скончалась», – говорится в сообщении.

После убийства обвиняемый скрылся. Он жил инкогнито в Красноярском крае. Задержали его только в 2021 году. За убийство и истязание суд приговорил 70-летнего обвиняемого к 10 годам и месяцу в колонии строгого режима.

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