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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа объявил цену Lada Niva нового поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от 12 тысяч до 16 тысяч евро (1-1,4 миллиона рублей по текущему курсу), сообщил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

«Важной вехой для Lada станет конец 2024 года, когда будет презентована новая полноприводная Niva на базе Dacia Duster следующего поколения», — сказал Мор в интервью французскому журналу Challenges.

Затем предприятие наладит выпуск длиннобазной версии внедорожника, которая условно называется Grand Niva. Ее появление запланировано на 2025–2026 годы.

Новое поколение российского внедорожника Lada Niva получит высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач. Мор не исключил, что у Lada Niva будет такая же проходимость, как у Land Rover Defender.

Обе модели будут продаваться в Европе. Цена на Lada Niva, по словам президента АвтоВАЗа, будет лежать в диапазоне от 12 до 16 тысяч евро, а стоимость Grand Niva будет примерно 20 тысяч.

Тема: Русские машины
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