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Астрономы обнаружили «потерянную» материю Вселенной

Источник:
Nature
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Фото: © NASA

Международная группа астрономы впервые зафиксировала существование недостающих барионов, которые должны подтвердить современную теорию эволюции Вселенной. Открытие удалось совершить после нахождения так называемых «межгалактических нитей».

Согласно современным представлениям, Вселенная на 95% состоит из темной материи и темной энергии, а на долю барионной материи приходится всего около 5% массы. Однако прямые наблюдения за галактиками противоречат данной теории, пишет Nature.

Если сложить барионную материю всех известных галактик, возникших не раньше, чем через 3,3 миллиарда лет после Большого взрыва, то получившаяся масса будет составлять примерно 60% от предсказанной теоретически массы. Предсказания совпадают только для более древних галактик.

Ученые предположили, что «потерянные» барионы из межгалактической среды практически полностью собрались в гигантские нитеобразные структуры, соединяющие соседние галактики. Но из-за малой плотности таких образований увидеть их очень тяжело.

Благодаря инструменту MUSE, установленному на телескопе Very Large Telescope Европейской южной обсерватории ESO, исследователи впервые удалось подтвердить существование таких «нитей», обогащенных тяжелыми элементами и разогретых волнами звездного ветра.

Косвенные данные указывают на то, что за галактиками действительно находится тепло-горячая межзвездная среда, в которой собрана недостающая барионная материя Вселенной. Нахождение гигантских «нитей» решает проблему фантомных барионов.

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