Постпред Чижов заявил об оскорблении Европарламентом россиян

Попытки Европарламента (ЕП) поучать российский народ воспринимаются не иначе как оскорбление, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя последнюю резолюцию антироссийскую ЕП.

«Помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее», — цитирует РИА Новости Чижова.

По его словам, резолюция связана с выборами в Госдуму, поскольку на следующей сессии Европарламента, которая состоится лишь через месяц, привлечь к ней внимание уже вряд ли бы удалось.

Если кто-то в Брюсселе думает, что такие резолюции способны подтолкнуть россиян к протестам или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и ее народ, считает дипломат. «Наши сограждане —достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы», — сказал Чижов.

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», — подчеркнул дипломат.