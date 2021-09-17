Советская шахматистка потребовала $5 млн от авторов «Хода королевы»

Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к компании Netflix, потребовав 5 миллионов долларов за то, что в сериале «Ход королевы» прозвучало утверждение, что шахматистка якобы никогда не играла с мужчинами.

Гаприндашвили возмутили слова, произнесенные по сюжету сериала во время финального матча в Москве. «Единственное, что в ней необычно, — это ее пол, но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами», — произносит комментатор во время матча Бет Хармон с советским шахматистом Борговым.

В иске, поданном представителями 80-летней Гаприндашвили, говорится, что в 1968 году, когда по сюжету сериала состоялся матч Хармон — Баргов, шахматистка сыграла как минимум с 59 мужчинами, в том числе и с гроссмейстерами, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Пауля Кереса, Бориса Спасского и Михаила Таля, сообщает издание The New York Times.

Шахматистка оценила «разрушительную ложь, подрывающую и унижающую ее достижения перед многомиллионной аудиторией» в 5 миллионов долларов. Она считает, что создатели сериала пожертвовали ее репутацией ради излишней драматизации и привнесения характерности в биографию выдуманного персонажа.

Стриминговый сервис Netflix уже ответил на иск коротким заявлением о том, что, несмотря на уважение к Гаприндашвили и ее блестящей карьере, Netflix не согласен с иском и будет отстаивать свою правоту.

Гаприндашвили в 1976 году стала первой в мире женщиной-гроссмейстером, а в 1978 году — первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Сериал «Ход королевы» вышел 23 октября 2020 года и стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первый месяц показа его посмотрели 62 миллиона человек. Одним из главных достижений создатели считают появление невероятного интереса к шахматам.