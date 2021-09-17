Путин рассказал о направленных на поддержку людей триллионах

Россия во время пандемии коронавируса направила около 3 триллионов рублей на поддержку населения и экономики страны, заявил президент Владимир Путин.

«Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, средства пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Кроме того, оказывалась помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми, а также предпринимателям.

Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста Путин назвал «цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь».