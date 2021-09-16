Российские олимпийцы начали продавать подаренные BMW

Автомобили BMW, подаренные чемпионам и призерам Олимпийских игр в Токио, начали выставлять на продажу. За последние несколько дней были проданы две машины.

Российские олимпийцы получили 77 автомобилей. BMW X5 презентовали 31 золотому медалисту, а 46 серебряным и бронзовым призерам достались X3 в разных уровнях оснащения. Ключи 11 сентября вручал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Уже на следующий день в Москве появилось объявление о продаже белого BMW X3 xDrive30d в пакете M-Sport. Судя по комплектации, автомобиль продавал серебряный призер Олимпиады. Машина была продана за сутки. За нее спортсмен выручил 5,1 миллиона рублей.

В среду на сайте Авто.ру появилось объявление о продаже BMW X5 в модификации XDrive30d с олимпийскими наклейками. Кроссовер проехал девять километров. Машина за 8,2 миллиона рублей была реализована менее чем за сутки.