Приговор по делу об убийстве у завода Чкалова вынесли в Новосибирске

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Сотрудник завода Чкалова признан виновным в убийстве своего начальника на остановке, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, 30 октября 2019 года после окончания смены рабочий завода Чкалова дождался замначальника цеха возле проходной и пошел за ним до остановки «Сад Дзержинского».
Там работник выстрелил начальнику в голову и скрылся. От полученного ранения 46-летний мужчина на следующий день умер в больнице.
Подсудимый, 37-летний новосибирец, не признал вину в убийстве. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.