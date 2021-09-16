Приговор по делу об убийстве у завода Чкалова вынесли в Новосибирске

Сотрудник завода Чкалова признан виновным в убийстве своего начальника на остановке, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, 30 октября 2019 года после окончания смены рабочий завода Чкалова дождался замначальника цеха возле проходной и пошел за ним до остановки «Сад Дзержинского».

Там работник выстрелил начальнику в голову и скрылся. От полученного ранения 46-летний мужчина на следующий день умер в больнице.

Подсудимый, 37-летний новосибирец, не признал вину в убийстве. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.