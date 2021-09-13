Съемки третьего сезона «Пацанов» завершились

Съемки третьего сезона сериала «Пацаны», рассказывающего о борьбе команды людей с коррумпированными супергероями, завершились в канадском Торонто, сообщили актеры на своих страницах в социальных сетях.

Исполнители главных ролей Джек Куэйд и Карл Урбан, возвращаясь со съемок, продолжавшихся полгода, выложили фотографии и поблагодарили всех причастных к созданию сериала.

Теперь материал отправлен на постпродакшн. Дата релиза нового сезона пока не объявлялась.

В сериале «Пацаны» рассказывается о вымышленном мире, в котором супергерои — часть корпорации. Их волнует не спасение человечества, а рекламные контракты, зарплаты и популярность.

THATS A WRAP ON SEASON 3!

Thank you to everyone who worked on this season. This thumb is for YOU! Love this cast and crew so much. I can’t wait for you guys to see just how fucked up this season is. You’re not ready. @TheBoysTV #TheBoys #Season3 pic.twitter.com/V4AJEbPjWw — Jack Quaid (@JackQuaid92) September 10, 2021

К третьему сезону присоединился звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, который исполнил роль «Солдатика». Ранее его экранный брат Джаред Падалеки сообщал, что Эклс присоединится к работе над вторым сезоном ремейка «Крутого Уокера», где станет режиссером как минимум одной серии. Он отмечал, что это, как и более плотное участие Эклса в проекте, зависит от окончания его съемок в Торонто и возвращения домой. Оба актера, и Эклс, и Падалеки, живут в техасском Остине, там же проходят съемки «Уокера».