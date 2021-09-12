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Пушков назвал угрозы дипломата США «сотрясением воздуха»

Источник:
РГ
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Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Сенатор Алексе Пушков считает, что быть послом на Украине вредно, поскольку мешает трезвому взгляду. Так он отреагировал на угрозы экс-посла США в Киеве Джона Хербста ввести санкции против России в случае насильного присоединения Украины.

По словам Пушкова, экс-посол слишком сильно переживает за Киев и сам придумывает несуществующие угрозы. Российский сенатор поинтересовался, кому вообще может прийти в голову насильно присоединять Украину?

Пушков отметил, что в своем нынешнем состоянии Украина не нужна ни НАТО, ни ЕС. «Так что угрозы Хербста — мимо цели, в пустоту, сотрясение воздуха», — цитирует РГ Пушкова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинско-американские отношения на данный момент «излучают ненависть» к России.

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Политика #Мир
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