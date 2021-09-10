НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © Sibnet.ru

Хоккеист «Сибири» Алексей Кручинин предпочитает слушать русскую музыку. Список любимых песен нападающего опубликован в Instagram хоккейного клуба.

На первом месте у Крупчина оказалась песня «Девятибально» группы 25/17, на втором месте «Дороже золота» DV Street, на третьем — «When Legends Rise» Godsmack. Завершают топ-5 песни «Honey» 070 Shake и «Кукла колдуна» группы «Король и Шут».

Алексей Кручинин выступает за «Сибирь» с этого сезона. Ранее он играл за «Трактор», СКА, «Салават Юлаев». Ранее «Сибирь» публиковала список любимых песен других своих игроков.

Еще по теме
Хоккейная «Сибирь» завершила выездную серию проигрышем «Нефтехимику»
Омская область готова претендовать на полуфинал МЧМ по хоккею
Омский «Авангард» потерпел первое поражение в сезоне от «Динамо»
Фильм «Небесная команда» про гибель «Локомотива» выходит в прокат
смотреть все
Новосибирск #Хоккей #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа
Локоть объявил Новосибирск городом для пешеходов
Владимир Пресняков выступит на Дне города в Омске
Новосибирец предстанет перед судом за убийство из 90-х
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
Вице-спикер Госдумы заявил о бесполезности органов опеки
Нормативы для включения отопления предложили пересмотреть
КамАЗ прояснил сроки выпуска кроссовера «Кама-1»
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
28
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
18
«Единая Россия» инициирует отмену техосмотра для личных авто
Sibnet.Ru