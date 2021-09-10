Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа

Хоккеист «Сибири» Алексей Кручинин предпочитает слушать русскую музыку. Список любимых песен нападающего опубликован в Instagram хоккейного клуба.

На первом месте у Крупчина оказалась песня «Девятибально» группы 25/17, на втором месте «Дороже золота» DV Street, на третьем — «When Legends Rise» Godsmack. Завершают топ-5 песни «Honey» 070 Shake и «Кукла колдуна» группы «Король и Шут».

Алексей Кручинин выступает за «Сибирь» с этого сезона. Ранее он играл за «Трактор», СКА, «Салават Юлаев». Ранее «Сибирь» публиковала список любимых песен других своих игроков.