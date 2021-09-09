Сибирские ученые начали искать золото в Приморье по новому методу

Иркутские и новосибирские ученые начали изыскания рудного золота на севере Хабаровского края по новой методике, сообщила пресс-служба НГТУ.
«Истощение приповерхностных месторождений приводит к необходимости поиска, разведки и разработки "слепых", не выходящих на поверхность месторождений. Геологические исследования являются весьма дорогостоящими и часто выполняются на условиях предпринимательского риска, поэтому требуется принципиальное повышение производительности геологических работ и снижение их стоимости», – прокомментировала профессор НГТУ Марина Персова.
Новые технологии сибирских ученых позволяют недорого, быстро и в любых условиях получать, обрабатывать и интерпретировать комплекс геоданных, фиксировать признаки рудоносности, выделять перспективные зоны.
Геофизики ИрНИТУ применяют технологию электромагнитного зондирования и вызванной поляризации. Она позволяет на основе площадных электроразведочных работ строить трехмерные геоэлектрические модели и оценивать перспективность участков на наличие рудного золота.
«Наши новосибирские коллеги занимаются обработкой данных. Они планируют построить геоэлектрические разрезы и трехмерные модели, которые позволят оценить перспективность участков на наличие рудного золота», – рассказал доцент ИрНИТУ Юрий Давыденко.
Сибирякам на Дальнем Востоке приходится работать в сложных климатических и рельефных условиях: перепады высот на участках составляют до 400 метров (изыскания проходят в горно-таежной местности). На площади также находятся заросли стланика и курумные осыпи, что затрудняет движение отряда по маршруту.
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