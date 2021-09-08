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Двое рыбаков утонули в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Двое рыбаков утонули вместе с лодкой на озере Иван в Забайкальском крае, они выходили на рыбалку на лодке ночью, сообщает ГУ МЧС по региону.

В инспекторский участок на озере Арахлей в понедельник поступило сообщение о пропаже двух рыбаков, выехавших на озеро Иван. Отправившись на поиски, инспекторы вскоре обнаружили затонувшую лодку в 100 метрах от берега, рядом было найдено тело одного из мужчин.

Тело второго мужчины было обнаружено через день. Предположительно, погибшие выбрались на водоем ночью. Тревогу забили родственники, когда мужчины не вышли на связь.

До закрытия навигации на водоемах Забайкалья остается около месяца. Многие отправляются на реки и озера ловить рыбу. Инспекторы проверяют техническое состояние маломерных судов и наличие в них спасательных средств. А также выясняют, есть ли документы на право управления катерами и лодками.


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Забайкалье #Происшествия
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