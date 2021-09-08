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Мультсериал «Маша и Медведь» собрал 100 млрд просмотров на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Маша и медведь»

Мультфильм «Маша и Медведь» за 10 лет посмотрели на YouTube более 100 миллиардов раз, а пять мультиязыковых каналов анимационного сериала получили «бриллиантовые кнопки» YouTube, сообщила пресс-служба компании Animaccord.

«Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям», — цитирует ТАСС главу YouTube в России Анну Данишевскую.

100 миллиардов просмотров за 10 лет предполагает в среднем по 27,4 миллиона просмотров мультфильма ежедневно.

Кроме этого, по данным международного исследовательского агентства Parrot Analytics, мультсериал в августе занял первую строчку в рейтинге самых востребованных шоу для дошкольников в мире.

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