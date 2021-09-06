Китаец рассказал о «невообразимом» русском блюде

Пользователь китайского портала WeChat рассказал о сале, которое назвал традиционным русским блюдом, и его «чудодейственных» свойствах.

«Невозможно вообразить, что кто-то может есть свинину сырой! Но в России — это обычное дело», — переводит ИноСМИ материал из WeChat.

Автор публикации рассказал, что сало в России считают лучшей закуской к водке и подают вместе с черным хлебом, поскольку блюдо смягчает вкус напитка и подготавливает желудок к приему алкоголя.

«Русские обычно нарезают сало на небольшие кусочки и едят, не подвергая никакой термической обработке», — отметил он.

Сало богато витаминами и питательными веществами и при умеренном употреблении помогает очистить желудочно- кишечный тракт, укрепляет сердечную мышцу и повышает иммунитет.

Также автор поделился, что сало придумали не на Украине или в России: свиной жир был дешевой и калорийной пищей для рабов в Римской империи.